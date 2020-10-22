تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات المحافظ، اللواء جمال نور الدين، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن الحملات حصنت 200 ألف رأس ماشية، ورقّمت 290 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين بضرورة تحصينها من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف أن الحملة حصنت 33250 طائراً ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 18سوقً، و20رياشة، ومعاينة 9مزارع، وسحب 120 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 25 تصريحاً لنقل طيور، بإجمالي 28590طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكداً تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

ولفت "عبداللاه" إلى أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة، كما تواصل مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بمراكز المحافظة.