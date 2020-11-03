تحصين 221 ألف رأس ماشية للوقاية من "الحمى القلاعية" بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية، لوقايتها من الأمراض، والعمل علي زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للقضاء على مرض الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها منتصف الشهر الماضي، تم تحصين 220 ألف و904 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 19 ألف و854 رأس ماشية.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن الفرق التابعة للمديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى في جميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أكد "بركات" أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالأنتقال إلى المربين في منازلهم وأماكن تواجدهم، لتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين على الاستفادة بخدمات الحملة، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين، والأهمية القصوى للتحصين، مشيراً إلى استمرار جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة إنتاجيتها.