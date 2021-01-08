ماجد المصري لـ«الوطن»: عدوي كورونا انتقلت مني لابنتي داليدا

أكد الفنان ماجد المصري إصابة ابنته الصغري داليدا بفيروس كورونا، وقال «ماجد» لـ«الوطن» أصيبت ابنتي الصغري داليدا بفيروس كورونا حيث إنتقلت العدوي مني وبمجرد شعورنا ببعض الأعراض التي أصابتها اجرينا لها مسحة فورا وثبت ايجابيتها.

وأضاف «ماجد» أنه يشعر بتحسن طفيف وليس بحاله جيده مطالبا من جمهوره الدعاء له ولابنته دليدا، وواصل «ماجد» ياريت الجميع يأخذ جميع الاجراءات الاحترازية الموضوع مش سهل.

وكان أعلن الفنان ماجد المصري، منذ 3 أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد شفاء زوجته منذ شهر.

وقال «المصري» في تصريح سابق لـ«الوطن»: «الحمد لله قدر الله ماشاء فعل، أنا فقدت حاسة الشم والتذوق، لذلك أجريت المسحة، والتي أثبتت إيجابيتها»، وطالب ماجد المصري جمهوره بالدعاء له، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي.

وكان ماجد المصري أعلن منذ عده اشهر شفاء زوجته من فيروس كورونا، قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الحمد لله والشكر لله.. عملنا المسحة التانية لـ رنا، وطلعت سلبية، وحمدا لله على سلامتك».

وقال «المصري»: «الحمدلله، بعد إصابه زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحه تانية لمراتي، وإن شاء الله خير، وربنا يشفي كل مريض».

وكانت رنا أبوالنصر، زوجة ماجد المصري، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على «انستجرام»، من خلال خاصية «استوري».

وقالت رنا: «عملت مسحة إمبارح، وطلع عندي كورونا»، مطالبة المخالطين لها خلال الفترة الماضية، بضرورة اتخاذ إجراءاتهم الاحترازية، والاطمئنان على أنفسهم، كما طلبت زوجة الفنان ماجد المصري، من متابعيها، الدعاء لها بالشفاء.