ماجد المصري يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكد الفنان ماجد المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد شفاء زوجته منذ شهر.

وقال «المصري» لـ«الوطن»: «الحمد لله قدر الله ماشاء فعل، أنا فقدت حاسة الشم والتذوق، لذلك أجريت المسحة، والتي أثبتت إيجابيتها».

وطالب ماجد المصري جمهوره بالدعاء له، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي .

وكان ماجد المصري أعلن شفاء زوجته من فيروس كورونا، قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الحمد لله والشكر لله.. عملنا المسحة التانية لـ رنا، وطلعت سلبية، وحمدا لله على سلامتك».

وقال «المصري»: «الحمدلله، بعد إصابه زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحه تانية لمراتي، وإن شاء الله خير، وربنا يشفي كل مريض».

وكانت رنا أبوالنصر، زوجة ماجد المصري، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على انستجرام، من خلال خاصية «استوري».

وقالت رنا: «عملت مسحة إمبارح، وطلع عندي كورونا»، مطالبة المخالطين لها خلال الفترة الماضية، بضرورة اتخاذ إجراءاتهم الاحترازية، والاطمئنان على أنفسهم، كما طلبت زوجة الفنان ماجد المصري، من متابعيها، الدعاء لها بالشفاء.

وحقق الفنان ماجد المصري، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «الوجه الآخر»، وتبلغ حلقاته 45، ويناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

ويجسد المصري، شخصية رجل أعمال، يتزوج من نسرين طافش؛ إذ يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.

«الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، ونسرين طافش، وندا موسى، وأحمد سلامة، وأحمد سعيد عبدالغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.