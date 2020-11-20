ماجد المصري يرد على شائعة إصابته بكورونا بفيديو من داخل الجيم

نشر الفنان ماجد المصري، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو له من داخل الجيم، وهو يجري بعض التدريبات الرياضية الشاقة، لينفي بذلك شائعة إصابته بكورونا والتي انتشرت عقب تعرض زوجته للمرض.

وأعلن المصري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، سلبية تحليل كورونا، وطمأن الجمهور على صحته، بعد إصابة زوجته.

وقال ماجد المصري: "الحمدلله، بعد إصابه زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحه تانية لمراتي، وإن شاء الله خير، وربنا يشفي كل مريض".

وكانت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على إنستجرام، من خلال خاصية "استوري".

وقالت رانيا: "عملت مسحة امبارح، وطلع عندي كورونا"، مطالبة المخالطين لها خلال الفترة الماضية، بضرورة اتخاذ إجراءاتهم الاحترازية، والاطمئنان على أنفسهم.

كما طلبت زوجة الفنان ماجد المصري، من متابعيها، الدعاء لها بالشفاء.

وعرض للفنان ماجد المصري، مؤخرا، مسلسل "الوجه الآخر"، وتبلغ حلقاته 45، ويناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

ويجسد المصري شخصية رجل أعمال، يتزوج من نسرين طافش؛ إذ يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، ونسرين طافش، وندا موسى، وأحمد سلامة، وأحمد سعيد عبدالغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.