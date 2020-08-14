مباحثات أمريكية روسية في فيينا بشأن الحد من الأسلحة النووية

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص بالحد من الأسلحة مارشال بيلينجسلي، إلى العاصمة النمساوية "فيينا"، في 17 أغسطس الجاري في زيارة تستغرق يومين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يلتقي السفير بيلينجسلي في فيينا بنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، حيث يعقدان مباحثات بشأن قضايا ثنائية تم الاتفاق عليها تتعلق بمستقبل الحد من الأسلحة النووية.