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محمود مسلم

مباحثات أمريكية روسية في فيينا بشأن الحد من الأسلحة النووية

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(أ.ش.أ)
06:01 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

 يتوجه  المبعوث الأمريكي الخاص بالحد من الأسلحة مارشال بيلينجسلي، إلى العاصمة النمساوية "فيينا"، في 17 أغسطس الجاري في زيارة تستغرق يومين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يلتقي السفير بيلينجسلي في فيينا بنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، حيث يعقدان مباحثات بشأن قضايا ثنائية تم الاتفاق عليها تتعلق بمستقبل الحد من الأسلحة النووية.

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