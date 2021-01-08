«بيلوسي»: طلبت منع ترامب من استخدام الشفرات وشن حرب نووية

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نوابًا ديمقراطيين بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من دستور البلاد أو استقالة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إلى أن بيلوسي، أكدت وجود دعم ديمقراطي لمساءلة ترامب مجددًا أكبر من المساءلة الأولى.

وأضافت نانسي بيلوسي أن الكونجرس سيتخذ إجراء إذا لم يستقل ترامب طواعية، مشيرة إلى أنها تحدثت مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي بشأن منع ترامب من بدء حرب أو شن ضربة نووية، وقالت رئيسة مجليس النواب الأمريكي، إنها طلبت من ميلي منع ترامب من التصرف بالشفرات النووية.

من جانبه، أوضح متحدث باسم الجيش الأمريكي أن رئيس الأركان أجاب على أسئلة رئيسة مجلي النواب بشأن «سلطة القيادة النووية»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاءت هذه التطورات على خلفية اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمبنى «الكونجرس»، أمس الأول الأربعاء، بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس «الشيوخ» و«النواب» للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في نوفمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن ترامب، عدم حضور حفل تنصيب بايدن، في 20 يناير الجاري، فيما قال مصدر مقرب من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن بنس يخطط لحضور حفل تنصيب بايدن.

وكان ترامب دعا الأمريكيين إلى المصالحة، وأكد أنه يرغب في انتقال سلس للسلطة إلى إدارة بايدن، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، بينما أوضح مصدر آخر أن نائب الرئيس الأمريكي واجه ضغوطًا لتشجيعه على حضور المراسم، فيما لم تتم دعوته رسميًا بعد.