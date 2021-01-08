تفاصيل زيارة جمال مبارك قرية تونس بالفيوم.. ومصدر: زار متحف عبلة

زار جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في زيارة ترفيهية مع أسرته، حيث أقام في فندق «لازب أن ريزورت أند سبا»، كما زار متحف الفنان محمد عبلة هناك، وعمل عدة جولات سياحية بالقرية منها زيارة اسطبل الخيول.

مصادر: متحف محمد عبلة أبرز الأماكن التي زارها جمال مبارك

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن نجل الرئيس الأسبق أقام في فندق «لازب أن ريزورت أند سبا» الذي يطل على بحيرة قارون في واحة الفيوم ويتميز بالبساطة في ديكوره الريفي، هو وأسرته لعدة أيام.

وتابعت المصادر، أن الأسرة استمتعت بإجازة هادئة بها عدة نشاطات سياحية متنوعة كلها في نفس المحيط حيث زاروا متحف الفنان محمد عبلة وهو أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، كما تضمنت الزيارة نزهة لاسطبل الخيول في القرية حيث استمتعت أسرة جمال مبارك برياضة ركوب الخيل وأخذ الصور التذكارية.

إسماعيل الحداد: القرية جاذبة لكافة الشخصيات العامة والسائحين

وقال إسماعيل الحداد، ابن قرية تونس ويملك عدة أنشطة سياحية بالقرية، إن جمال مبارك ليس الوحيد الذي يزور القرية، فالقرية جاذبة لكافة الجنسيات والشخصيات العامة، وتتعامل مع الجميع بنفس الطريقة كمواطنين وزائرين، مشيرا إلى أن القرية استقبلت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى قبل عدة أيام على سبيل المثال، والفنانة أسماء رؤوف إلى جانب الأجانب وعربات السفراء التي تأتي لزيارة معالم القرية طوال الوقت.

وأوضح الحداد في حديثه لـ«الوطن» أن القرية بسيطة بطبيعتها وجاذبة للفنانين لما بها من طبيعة وجمال وهدوء ولقربها من القاهرة حيث تبعد نحو ساعة ونصف فقط وسهل الوصول لها من خلال المواصلات أو القيادة لها.

الحداد: القرية لم تتأثر بكورونا

وتابع «الحداد»، أن القرية تشهد حركة سياحية كبيرة ومن أقل الأماكن المتأثرة بكورونا حيث أنها تتمتع بطبيعة واسعة وهادئة وبها نسبة عالية من النظافة والتعقيم والنظام والمحافظة مشكورة تتابع دائما الفعاليات، قائلا: «موقفناش وعندنا شغل ونتمنى كل الأماكن تشتغل بنفس الطريقة، فهي في كل «ويك إند» تكون كاملة الحجز حيث يأتي الأجانب المقيمين في مصر أيام خميس جمعة سبت لتمضية وقت مريح هروبا من زحمة القاهرة.