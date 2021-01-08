محمد شاهين يطلق «عم الأتيكيت» أول أعماله في 2021 (فيديو)

أطلق الفنان محمد شاهين، أغنيته الجديدة «عم الأتيكيت»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجاءت الأغنية من كلمات وليد رياض وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس ومن إخراج محمد عبد النبي.

وتقول كلمات الأغنية:

عم الاتيكيت

بحبك..بحبك

أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت

وأكتر من حب روميو يا حبيبى

بقى لچوليت تعرف بحبك ليه

يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى

وقد إيه قد البحر و سمكاته

قد موبايلي و رناته

قد القلب و دقاته

بحبك أنا..قد الشعر و كلماته

قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته

قد نجوم السما..

"عم الاتيكيت" دلوعة البيت

و جماله ديناميت ميت فُل عليه

وكان الفنان محمد شاهين، قد حل مؤخرا ضيف على برنامج «معكم» مع الاعلامية منى الشاذلي، وقال بإنه كان يحلم بالانضمام إلى فرقة موسيقية تغني في إحدى المحافظات المجاورة، غير أن إشتراكه في برنامج المسابقات «ستار أكاديمي» عزز من حلمه، بعد فوزه في تلك المسابقة.

وأضاف «شاهين»، أنه قدم في عدد من مسابقات الغناء وفشل بالالتحاق في 4 برامج كبرى للمسابقات، موضحا أنه بعد فوزه بالالتحاق بمسابقة «ستار أكاديمي» في لبنان، أخبر والدته وهي التي لا تعلم عن المسابقات شيئا.

وتابع: «كان عندي مشكلة كبيرة أني أعمل جواز سفر، والظروف كانت صعبة أوي».

وأشار إلى أنه أثناء سفره إلى لبنان طلُب منه دفع 100 دولار ويتم تسليمها له في الجهة الأخرى، «روحت للسايبر اللي بقعد فيه وطلبت من واحد الـ100 دولار قالي تعالي بكرة خدها».