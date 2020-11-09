محمد الشال عن مشادته مع إلهام شاهين: "مش هتعلمني أتكلم إزاي"

كشف محمد الشال، المخرج المسرحي، حقيقة ما تردد من أنباء عن مشادة كلامية نشبت بينه وبين الفنانة إلهام شاهين، أثناء ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وقال "الشال"، إن ما حدث بينه وبين الفنانة إلهام شاهين أثناء ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، لا يعد سوى مناوشة صغيرة.

وتابع: "كنت بعلق على موضوع خلال ندوة ما، ففوجئت بالفنانة إلهام شاهين ترد عليّ وتقول (أنت مينفعش تتكلم فى الموضوع ده)، ورديت عليها وقلت: (أنتي هتعلميني أتكلم إزاي)، مؤكدا أن الموضوع انتهى عند ذلك.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل".

وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة، وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.