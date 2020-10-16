اليوم... محمد شاهين يطرح كليبه الجديد "100 هزة"

أعلن المطرب محمد شاهين، طرح كليبه الجديد "100 هزة"، في السادسة من مساء اليوم الجمعة

وكتب "شاهين" عبر صفحته على "فيس بوك": "أنا بحبكم اوي ياجماعة والله العظيم شكرا لشركة Lifestylezstudios، الكليب هينزل على قناة اليوتيوب الساعة 6 باليل على قناة الشركة، ادخلوا اعملوا اشتراك علشان تتفرجوا وتسمعوا الأغنية من إخراج عادل سرحان".

وبدأ "شاهين"، التحضير للأغنية منذ فترة قليلة بعد إعلانه منذ أيام رغبته في الاعتزال بسبب صعوبة الوسط، بحسب قوله.

وكتب المطرب منذ أيام عبر فيسبوك: "أوحش حاجة هي الغربة في شغلها وفي مرارتها، إخص على الأيام والظروف اللي تخلي الواحد يروح لناس متعرفوش ولا يعرفها علشان لقمة العيش، إخص على الناس اللي خلتنا نتغرب علشان أكل العيش، الفن حلو لكن حاليا بقى ماسخ، الكبار بس هما اللي يقدروا يزودوا نجاحهم، أنا لو قررت أعتزل الغنا أقسم بالله ماهرجع له تاني وهشوف شغل تاني، اتبسطوا ياللي خايفين ومرعوبين متقلقوش الرزق موجود في كل مكان على الأرض".

وأضاف: "أنا هفضل أشقى ومش عايز حاجة من حد في الدنيا، أنا يكفيني إن عملت اللي أنا عايزه في حياتي وبقيت نجم ستار أكاديمي الموسم العاشر رغم كل الحاقدين لكن دلوقتي أنا صبرت كتير وفي الآخر بلاش فلسفة في الكلام والنبي يا متفلسفين، محدش بيساعد حد أنا اللي هساعد نفسي بنفسي طول ما ربنا موجود وزي ماتيجي تيجي".