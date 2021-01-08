الإعلامية ياسمين سعيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الإعلامية ياسمين سعيد عبر حسابها بـ«إنستجرام» تعافيها من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمده أسبوعين.

وكتبت ياسمين: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بعد أسبوعين من العزل والعلاج الحمد لله ڤيروس كورونا سلبي».

وأضافت: «أنا عملت المسحة في خدمة سحب العينة من العربية في فرع الجامعة الأمريكية، والحقيقة لازم أشكر كل الأطباء والعاملين على الاحترام والذوق والسرعة في سحب العينة وظهور النتيجة، وبخص بالشكر دكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الجامعة الأمريكية ونائب مدير كل الأفرع، بجد منتهى الدقة والاحترافية والتعاون ربنا يحفظكم ويحميكم».

وكانت أعلنت ياسمين منذ أسبوعين عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «كل حاجة بتحصل في حياتنا بتحصل لسبب حتى لو كانت مؤلمة، فالحمد لله على كل حال.. كورونا».

يُذكر أن ياسمين سعيد هي مقدمة برنامج «الجمعه في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، وكانت «ياسمين» بدأت مسيرتها الإعلامية بتقديم برامج على قناة «النيل الإخبارية» لمدة 8 سنوات، ومن ثم انتقلت إلى قناة «الحياة» وقدمت فيها برنامجاً إخبارياً لمدة 3 سنوات، وبعدها انتقلت إلى قناة «MBC مصر» لتقدم برنامج «الجمعه في مصر».

كما شاركت بالتمثيل في مسلسل «أسيا» أمام الفنانه منى زكي، وكانت ياسمين فضلت الابتعاد عن الشاشة لفترة طويلة استمرت ما يقرب من عام ونصف العام، بسبب انشغالها بمناقشة رسالة الدكتوراه، لتقرر العودة من جديد للشاشة.

يُذكر أن برنامج «الجمعة في مصر» يُعرض يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة والاقتصاد والرياضة والفن.