حفظ بلاغ شقيق ياسمين عبدالعزيز ضد ريهام سعيد

قال المحامي شعبان سعيد، إن جهات التحقيق، أمرت بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضد الإعلامية ريهام سعيد، والذي يتهمها فيه بسبه وقذفه، وحمل البلاغ المحفوظ رقم 9979 لسنة 2020، إداري العجوزة.

وقالت مصادر مطلعة، إن شقيق ياسمين عبدالعزيز تقدم ببلاغ ضد ريهام سعيد اتهمها فيه بسبه وقذفه، كما أقام "جنحة مباشرة" ضدها، نظرتها محكمة جنح الجيزة، وقضت فيها بالبراءة.

وأوضحت المصادر أن ريهام سعيد أقامت دعوى ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز، اتهمته فيها بالسب والقذف، ولا تزال منظورة.

وقضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، منتصف الشهر الماضي، ببراءة ريهام سعيد، من تهمة سب وقذف، وائل عبدالعزيز، وتشويه سمعته.

وحملت الدعوى رقم 16571 سنة 2020، جنح الجيزة، اتهم فيها الإعلامية ريهام سعيد، بسبه وقذفه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي قالت فيه "أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه، لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا إحنا، أنت كسرت قواعد الآدمية والعيش والملح والدم الواحد"، وذلك تعليقا على خلافاته مع شقيقته.

وطالب خلال الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة، وادعى مدنيا بمبلغ 40001 جنيه مصري، ونظرت المحكمة الجنحة، واستمعت خلال الجلسة للمحامي شعبان سعيد، الذي دفع بكيدية الاتهام وانتفاء صلة موكلته بالواقعة، ثم قضت المحكمة بالبراءة.