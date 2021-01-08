عاجل.. بايدن: إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية بأعراق مختلفة

أعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، أن الإدارة الامريكية الجديدة ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، وفي سياق متصل، قال 3 من مستشاري الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير الجاري.

وقال أحد المستشارين: «لا شيء»، فيما أوضح آخر، أن فرص حدوث ذلك «صفر»، وأشار المستشار الامريكي، إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

وجاء ذلك على خلفية التوترات التي شهدتها الساحة الأمريكية منذ أمس الاول الأربعاء أثر اقتحام مؤيدين لـ «ترامب» مبنى «الكونجرس» تزامنا مع جلسة التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2020، وكان ترامب دعا في وقت سابق، الأمريكيين إلى المصالحة.

وسعى الديمقراطيون في الكونجرس إلى عزل ترامب، بعد أحداث الكونجرس، وقالت رئيسة مجلس «النواب» نانسي بيلوسي، في وقت سابق، إن دعم الديمقراطيين لعزل ترامب أكبر من المرة السابقة، على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016.