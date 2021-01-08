بايدن يعلن تعيينات جديدة في طاقم نائبته هاريس

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم، عن تعيينات إضافية في موظفي الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، الذين سينضمون لطاقم نائبة الرئيس.

وقال بايدن، تعليقًا على التعيينات، إن إعادة بناء الدولة الأمريكية بشكل أفضل يتطلب امتلاك الأفضل والأذكى في الإدارة وهؤلاء الأفراد سيعملون كل يوم في خدمة الشعب الأمريكي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أوضحت هاريس، أن هؤلاء الموظفين العموميين ذوي الخبرة العميقة يعكسون أفضل ما في الأمة الأمريكية، وسيكونون مستعدين للبدء بالعمل، لبناء بلد يرفع جميع الأمريكيين.

مواجهة التحديات التي تواجه الشعب

واعتبرت نائبة الرئيس الأمريكي أن قيادة هؤلاء المعينين ستكون حاسمة، وتابعت هاريس قائلة إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب، من جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى الركود الاقتصادي إلى أزمة المناخ والظلم العنصري.

وشملت التعيينات كلاً من: «يايل بيلكيند مساعدًا لكبير الموظفين، وفينسنت إيفانز نائبًا لمدير مكتب المشاركة العامة، ومايكل فوتشس نائبًا لكبير الموظفين، وكيت تشايلدز جراهام رئيسة قسم كتابة الخطابات، وآيك إيربي مستشارًا للسياسات، وديان ميليسون نائبة لرئيس السياسات، وريتشيل باليرمو مساعدة للسكرتير الصحفي، ومايك بايل كبيرًا للمستشارين الاقتصاديين، وسابرينا سينج نائبة للسكرتير الصحفي، وبيتر فيلز رئيسًا للعمليات الصحفية، وهيربي زيسكيند نائبًا لمدير الاتصالات».

وفي سياق آخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، اليوم، إنها ستتحدث مع بايدن بشأن إقالة ترامب، فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن التصويت على عزل ترامب من الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قد يجري في الأسبوع المقبل على الأرجح.

من جانبها، ذكرت قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية، أن ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا، قبل يوم من تنصيب بايدن.

بدوره، يخطط الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما لحضور حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، اليوم، عدم حضور حفل تنصيب بايدن، في 20 يناير الجاري.

وأشارت شبكة شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم، إلى أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر غير قادر على السفر إلى واشنطن لحضور مراسم التنصيب.