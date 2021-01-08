الشائعات قد تصبح دعاية إيجابية لشركات السيارات: «هيونداي» نموذجا

دائما ما نسمع أخبار جديدة بصفة مستمرة في قطاع السيارات عالميا، بعضها يكون حقيقة والآخر يكون شائعات، لم تؤكدها الشركات حتى الآن أو تعلق عليها، ومع الوقت تختفي هذه الشائعة أو تستغلها الشركات في دعاية لها غير مدفوعة الأجر، وبالتالي يزداد الاستثمار في الشركة وترتفع قيمتها.

مثال على ذلك الشائعات المنتشرة التي تفيد بأن شركة «آبل» تطور سيارة كهربائية ذاتية القيادة، الأمر الذي لم تعلق الشركة الأمريكية، لتبقى المعلومة السابقة مجرد «شائعة» حتى تعلق الشركة على هذه الأخبار وتؤكدها، أو نرى بأعيننا نموذج للسيارة التي تصنعها.

جدير بالذكر أن «أيلون ماسك» مؤسس شركة «تسلا» الأمريكية الكهربائية، الذي أصبح أغنى شخص في العالم بثروة 195 مليار دولار حتى الآن، قال عبر «تويتر» إنه عرض على الرئيس التفيذي لشركة «آبل» في 2014 صفقة لبيع «تسلا» مقابل 60 مليار دولار، ولكنه لم يرد عليه.

وهذه الشائعات عن شركة «آبل» جعلت أسهمها ترتفع بشكل كبير، كما ذكرت «رويترز» وشجعت الشركات إلى الاستثمار في «آبل» والتعاون معها في إنتاج السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

وعلى رأس هذه الشركات؛ شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية، حيث ظهرت تقارير من «بلومبرج» تفيد بأن هيونداي قالت إنها ستتدخل في شراكة مع شركة «آبل» لإنتاج السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، وقالت «بلومبيرج» أن «هيونداي» أكدت مباحثاتها مع «آبل» بخصوص الإنتاج المشترك والتعاون في إنتاج السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

ولكن في تقرير ثانٍ من «بولمبيرج» نشر بتاريخ اليوم 8 يناير، تقول فيه، إن «هيونداي تراجعت عن بيان يؤكد أنها تجري مباحثات مع شركة آبل حول تطوير سيارة ذاتية القيادة».

وأعلنت «هيونداي» أنها تراجعت عن هذه الخطوة وأنها الآن شائعة، وهذه الشائعة جعلت قيمة هيونداي السوقية ترتفع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 20% تقريبا كما ذكر التقرير.

وقد تكون الشائعات لها آثارا سلبية، ولكن في قطاع السيارات، أغلبها يكون إيجابيا، لأن هذه الشائعات تجعل المستثمرين يتوجهون إلى الشركات للاستثمار فيها وشراء الأسهم، وهذا ما يجعل القيمة السوقية للشركات ترتفع مثل ما حدث مع آبل وهيونداي.

ولكن لو تم تأكيد هذه الشائعات ستكون صفقة القرن في قطاع السيارات، لأن بحسب ما ذكر في التقارير أن الهدف هو استثمار تريليون دولار في هذه الشراكة.