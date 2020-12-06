تخفيضات وموديلات جديدة.. عروض قطاع السيارات في نهاية "عام كورونا"

أوشكت سنة 2020 على الانتهاء، حيث عانى الجميع وخصوصا قطاع السيارات من فيروس كورونا الذي ظهر فى الصين وانتشر بجميع دول العالم، ولكن فى ختام هذه السنة قررت شركات السيارات فى مصر تقديم عروض للمستهلكين.

قرر عز العرب وكيل جيب فى مصر، تقديم خصومات 25% على قطع غيار وصيانات جيب والزيوت والاكسسوارات من موبار فى جميع المراكز المعتمدة بجانب فحص مجانى، بالإضافة إلى إرسال سيارة الخدمة المتنقلة داخل القاهرة الكبرى مجانا، حتى نهاية ديسمبر.

وعن أهم أحداث ديسمبر 2020، سوف تقدم شركة "مانسكو" وكيل بيجو فى مصر سيارتين جديدين فى السوق المصرية وهما "3008 و5008" الشكل الجديد 2021 بمحركات 1.6 لتر تربو من 4 أسطوانات تولد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

وسوف تنهى رينو حملة التخفيضات التى قد أطلقتها منذ شهرين تقريبا على سيارات "داستر - ميجان - كادجار" لترجع الى السعر القديم قبل التخفيضات التى وصلت إلى 25 ألف جنيه.

وسوف تفتتح المصرية للسيارات معرضا جديدا للعلامة التجارية الفرنسية "سيتروين" يشمل جميع سيارات سيتروين.

وسوف تفتتح أيضا أبو غالى موتورز فرعا للعلامة الألمانية العريقة "مرسيدس بنز" فى العبور.

لتنتنهى سنة 2020 بأحداث جديدة فى قطاع السيارات، ومن ضمنها دخول علامة كوبرا العالمية عن طريق وكيلها فى مصر "كيان"، العلامة الرياضية لسيات الإسبانية، وسيتم الإعلان عن الجيل الجديد من سيات ليون فى مصر فى شهر مارس.

وأهم حدث مؤجل من 2020 لسنة 2021 هو معرض أوتوماك فورميلا ايجيبت الذى سيقام فى يوليو 2021 وسوف تشارك فيه شركات عالمية كبيرة ومن المحتمل أن يتوفر وقت لتجارب معظم السيارات من الشركات المشاركة.