محور المنصورية.. من الاختناق المروري إلى مدخل عالمي للمناطق الآثرية

تساهم أعمال تطوير محور المنصورية، في حل مشاكل مرورية متعددة، لفك الاختناقات التي تعاني منها المنطقة، مع التركيز على العامل التجميلي والتنسيقي، وتطوير الإنارة، وتحديد أماكن انتظار للأتوبيسات السياحية، وأماكن أخرى كاستراحات للمواطنين.

المدخل الرئيسي للمنطقة الأثرية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن محور المنصورية سيكون المدخل الرئيسي السياحي للمنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير والممشى السياحي، وستتم أعمال التطوير على مرحلتين بطول 6.7 كيلو متر.

المرحلة الأولى

تبدأ المرحلة الأولى من الدائرى جنوباً حتى شارع الهرم

المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية من شارع الهرم حتى الدائرى شمالاً، إضافةً إلى تطوير محور المريوطية ومدخل أبو الهول السياحى.

وكشف المحافظ أنه تم تخصيص 338 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الجاري لاستكمال تغطية ترعة المنصورية بطول 3 كيلو مترات، في الجزء الممتد من الدائري القبلي حتى التقاء المنصورية مع المريوطية «طريق سقارة».

3 طرق يخدمها محور المنصورية

أوضح المحافظ أن هناك 3 طرق تخدم المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير وهي «الهرم» و«المنصورية» و«الصحراوي»، والذي تم تطويره وجارى تطوير شارع الهرم.

تشمل أعمال التطوير محور المنصورية

ولفت محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق وإزالة التعديات الواقعة عليه، وإنشاء ممشى سياحي بعرض 5 أمتار وسط الطريق بالجزيرة الوسطى للطريق، وإنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحي، وإضافة طابع فرعوني بطول الطريق.

ملامح التطوير

- يشمل المشروع تطوير المطلع والمنزل بالطريق الدائري على طريق المنصورية والذى تم الانتهاء منه بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، فيما يساهم المنزل الجديد في تقليل الكثافة المرورية داخل محافظة الجيزة بنسبة 20%، مع تقليل كثافة الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب المتجه إلى جنوب الوادي بنسبة 30%.

توسعة الطريق الدائري

- مشروع رفع كفاءة مطلع ومنزل الدائري على طريق المنصورية ضمن أعمال الخطة العاجلة لرفع كفاءة الطرق وتوسعة الطريق الدائري بإجمالي طول 600 متر وعرض متوسط 8.5 متر، من محور المريوطية وحتى محور صحاري الأهرام.

- يخدم هذا الطريق المتجه من وإلى مناطق أبو رواش وكفر غطاطي وفيصل والهرم والمنصورية.

- يتكون المشروع من مطلع من ترعة المنصورية إلى الطريق الدائري بطول 330 مترا، ويشتمل على باكية معدنية بطول 30 مترا، ومنزل من الطريق الدائري إلى ترعة المنصورية بطول 280 مترا.