محافظ الجيزة يتفقد أعمال مصرف الرشاح بالبدرشين

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطهير مصرف الرشاح بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الحلول التي وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتسربها بعدد من شوارع قرية الطرفاية.

وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم، إن مصرف الرشاح الطرفاية تم تغطية جزء كبير منه منذ عام 2005 وتبقى جزء غير مغطى استغله المواطنون في إلقاء المخلفات، الأمر الذى تسبب فى عدم سريان المياه بشكلها الطبيعى وتسبب في تسرب كميات من مياه المصرف بعدد من شوارع قرية «الطرفاية».

ولفت إلى التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حيث تم الدفع باللوادر وسيارات الشفط كخطوة أولى لسرعة شفط المياه الناتحه عن المصرف .

وأشار إلى البدء فى أعمال التطهير للمصرف بالقطاع الكائن بجوار شارع ابن حزم بالبدرشين لحل مشكلة تسرب المياه موجها بسرعه الانتهاء من الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال علي استكمال التطهير للمصرف بالتوازي مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة أيضا لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز .

وخلال جولته التفقدية لمركز ومدينة البدرشين تابع محافظ الجيزة حالة النظافة والإشغالات بقرى «سقارة والعزيزية والشنباب وميت رهينة وأبو صير ودهشور»، موجها إنذار لرؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام برفع مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين .