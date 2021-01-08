عاجل.. مسلح يفجر حزاما ناسفا في دورية للأمن الداخلي في ريف «الحسكة»

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، اليوم، إن مسلحا فجر حزامًا ناسفًا كان يرتديه في القسم الثالث داخل «مخيم الهول» بريف الحسكة الشرقي، أثناء مطاردته من عناصر «قوى الأمن الداخلي» بعد أن قتل عنصر منها بمسدس مزود بكاتم صوت.

وأوضح «المرصد السوري»، على موقعه الإلكتروني، أن الانفجار أسفر عن إصابة قائد الدورية بجروح خطيرة نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت مصادر، قالت في وقت سابق من اليوم، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رئيس «المجلس السوري» ونجله في مخيم الهول، ما أدى إلى مقتل الأب وإصابة ابنه بجروح خطيرة.

ويعمل رئيس «المجلس السوري» على متابعة أمور اللاجئين السوريين ضمن المخيم، فيما أقدمت قوى الأمن الداخلي «الأسايش»، بعد عملية الاغتيال، على عملية دهم وتفتيش في القسمين الثاني والثالث من المخيم بحثا عن منفذي الحادث.