مقتل سوري وإصابة 25 آخرين جراء انفجار قنبلة في أحد أسواق «الحسكة»

قتل سوري وأصيب 25 آخرون بينهم حالات حرجة، جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للسوريين في أحد أسواق مدينة «الحسكة» شمال شرقي سوريا.

وقال مدير الصحة في المحافظة الدكتور عيسى خلف، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الانفجار جاء وسط تجمع للسوريين في «سوق العمال» في الحسكة.

ومن جانبها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، في وقت سابق، إلى توترًا أمنيًا بين عناصر من «الجيش السوري» و«الدفاع الوطني» التابع للجيش في الحسكة، وقام عنصر من «الدفاع» بإلقاء قنبلة يدوية أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى مشفى اللؤلؤة.

واستنفرت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية مواقعها تحسبا لأي طارئ، فيما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية، عن مصدر في «شرطة الحسكة»، أن مجرما مطلوبا ألقى قنبلة وسط تجمع في شارع فلسطين بالمدينة، فيما تم إلقاء القبض على ملقي القنبلة.

مقتل طفلين وإصابة امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة

وفي سياق آخر، قتل طفلان اثنان وأصيبت امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة «رأس العين» بريف الحسكة، وتنتشر في «رأس العين»، مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأشارت مصادر سورية، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية.

وكانت قوات الاحتلال التركي، صعدت في ديسمبر من العام الماضي، اعتداءاتها بالمدفعية على منطقة «عين عيسى» بريف الرقة الشمالي.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة «سانا» السورية، إلى أن الاحتلال ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية استهدفوا منازل السوريين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرقي «عين عيسى»، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل، موضحة أن تصاعد اعتداءات الاحتلال التركي على المنطقة، أدى إلى تهجير مئات الأسر من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.