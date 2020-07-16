السيسي: سنطلب إذن البرلمان المصري إذا أردنا الدخول إلى ليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالرغم من قدرة مصر على تغيير المشهد العسكري، بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك، وأن لديها أقوى جيش في المنطقة وفي أفريقيا، لكن هذا الجيش رشيد جدًا ولا يعتدي ولا يغزو خارج أراضيه.

وأضاف خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "إذا رغبنا في هذا الإجراء فإننا سنتوجه للبرلمان المصري لكي يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك".

وتابع: "إنه بالرغم من قدرة مصر على تغيير المشهد العسكري، بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك، إلا أن مصر كانت دوما تصر على الحل السلمي من خلال دفع الأطراف الليبية للمفاوضات".