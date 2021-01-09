"الفلاح" عن شائعة "كبدة الحمير": الحي شمع المحل بسبب الزحمة وسنقاضي المروجين لها

نفى مدير مطعم كبدة الفلاح بالاسكندرية، أنيس حامد، ما تداولته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اغلاق المحل بسبب ضبط "كبدة حمير" بحوزته.

وقال أنيس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ما تداولته بعض الصفحات، عار تماما من الصحة، وإنما الحقيقة أن سبب تشميع المحل هي مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف: "يوم الثلاثاء الماضي كانت فيه حملة من الحي وشمعت المحل لمدة أسبوع بسبب الزحمة أمام المحل، وغرمتنا 4200 جنيه".

وتابع: "وعلى الفور دفعنا الغرامة المقررة، ومن المفترض أن نعيد فتح المحل يوم الاثنين المقبل، واستئناف العمل مرة أخرى بصورة طبيعية".

وعن مصدر الشائعة، قال مدير محل كبدة الفلاح: "بعض الصفحات المجهولة هي التي نشرت الشائعة والمحلات التي سرقت اسمنا شوشرت بعدها، لكن نحن مستمرين في القضايا ضدهم لسرقة اسم الفلاح، وسنقاضي كل من روج الشائعة، لأن كبدة الفلاح لها سمعة في السوق من 60 سنة".

وتمكنت حملة مكبرة من حي وسط بالاسكندرية، الثلاثاء الماضي، من غلق 9 منشأت خالفت تطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من بينها مطعم كبدة الفلاح الموجود بمحطة الرمل.

وقاد الحملة المكبرة للتفتيش علي المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، في إطار تغعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وشددت الحملة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشأت.

كما تضمنت الاجراءات الاحترازية التي باشرتها الحملة التأكيد علي ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية.

أحد العاملين بالمطعم: فيه ناس بتصطاد في المية العكرة وبيضرونا في أكل عيشنا

وأكد عبده محمد، أحد عمال كبدة الفلاح، أن كل ما تردد عن إغلاق المطعم بسبب لحم الحمير، هو كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، ولكنه مجرد اجتهادات من رواد السوشيال ميديا بحثًا عن التريند على حساب المطعم الشهير.

وأضاف العامل لـ«الوطن»، أن شهرة المطعم هي من دفعت مروجي الشائعات للنيل منه، من أجل الصعود على كتفه والتربح من وراءه، بحسب تصريحاته «كل ده هجص إحنا بضاعتنا زي الفل وكل الناس في إسكندرية وبرة إسكندرية يشهدوا بكدة، ولينا شهادات صحية بتأكد كلامنا».

وتابع أن تجمع المواطنين الكبير أمام المطعم تسبب في مخالفة رصدها الحي على إثرها تحررت شكوى ضد المطعم، وهو ما كان سيتداركه المطعم في الأيام المقبلة، ولكن «فيه ناس بتصطاد في المية العكرة وعايزين يضرونا في أكل عيشنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».