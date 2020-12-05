عباس أبوالحسن عن صورته بجوار عربية كبدة: بتاعة صاحبي وهو بيحب الطبخ

قال الفنان عباس أبوالحسن، إن "عربية الكبدة" التي تصور بجوارها ونشر الصور الخاصة به على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بو" ليست ملكه، ولكن يمتلكها أحد أصدقائه منذ الطفولة، وهو شخص دائما ما يسير وراء شغفه: "هو بيحب يطبخ وقرر يعمل العربية دي واتشهرت جدا".

وأضاف "أبوالحسن"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما دفعه لالتقاط صور مع العربية سعي صديقه لعدم التوسع في ذلك المشروع واحتفظ بتلك السيارة ولم يقم بفتح أفرع أخرى لها.

وأوضح أن هناك عددا من الأشخاص ممن يستحون العمل في مشروعات غير متوافقة مع محيطهم الاجتماعي، إلا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم من شأنه وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن الجيل الجديد متحرر بشكل كبير عن الأجيال الماضية، كما أن انفتاحه على السوشيال ميديا جعل المجتمع غير مغلق كما كان عليه من قبل.

وتابع: "لو عملت مشروع دايما هحاول أقدم عمل فني أو عمل عام، وممكن أفتح مكان لتعليم الأطفال الألعاب القتالية، والنهاردة أصبح فيه مدربون مصريون على مستويات عالية من تلك الألعاب القتالية".