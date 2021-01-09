مصرع زوجين وطفلة اختناقا أثناء الاستحمام في واقعتين بسوهاج

لقي عامل وزوجته مصرعهما اختناقا أثناء الاستحمام بدائرة مركز ساقلته شمال سوهاج، إثر استشاقهما غاز اول اكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، كما لقيت طفلة مصرعها لذات السبب بدائرة مركز جهينة، تم نقل الجثث لمستشفي ساقلته، ومستشفي جهينة، اخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز ساقلته يفيد ورود اشاره من المستشفي المركزي بوصول كلا من عادل الجاري بواقيم، 31 سنه، عامل، زوجته مني ثروت الضبع، 29 سنه ربة منزل ويقيمان بناحية سفلاق دائرة المركز "جثتين هامدتين" إدعاء أختناق.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، بالفحص وسؤال كلاً من شقيق الأول فتحي الجارحي، 35 سنه عامل، والد الثانية ثروت الضبع، 70 سنه، عامل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بمنزلهما حدثت لهما حالة إختناق نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، مما أدي لوفاتهما، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الإختناق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، حرر محضر بالواقعة، بالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثتين.

وتبلغ لمركز شرطة جهينة من المستشفي المركزي بوصول الطفله منه محمود، ٩ سنوات وتقيم بناحية عنيبس دائرة المركز " جثة هامدة " اثر أختناق، أنتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها "محمود شحاته، ٤٦ سنه إمام مسجد ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بالأستحمام بدورة المياه بالمنزل حدثت لها حالة إختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز مما أدي لوفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الإختناق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.