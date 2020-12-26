مصرع فتاة اختناقا بالبخار أثناء الاستحمام بالشرقية

صرحت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن جثة فتاة توفيت إثر استنشاق البخار، في أثناء الاستحمام بمدينة العاشر من رمضان.

كان اللوء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد وروود القسم بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، باستقبال «ندى، 16 عاما»، طالبة بالصف الثاني الثانوي، جثة هامدة، ادعاء استنشاق البخار في أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الفتاة حاولت الاستغاثة في أثناء استحمامها، بعد أن تشبع الحمام بالبخار المنبعث، نتيجة سخونة المياه، وهرع شقيقيها الصغار «أطفال»، لمحاولة إنقاذها دون جدوى؛ إذ كان الأب في عمله، والأم خارج المنزل للتسوق، ما دفع الأطفال لطلب مساعدة الجيران الذين توجهوا إلى الشقة، ونقلوها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلى أنها توفيت متأثرة باختناقها.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، وتحديد سبب الوفاة، وتبين وفاتها بسبب استنشاق البخار، وصرحت النيابة بالدفن.