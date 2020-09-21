اختناق 13 بينهم 4 أطفال في تسرب غاز "النيتروجين" بأسيوط

أصيب 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال، بحالة اختناق إثر تسريب اسطوانة "نيتروجين"، داخل أحد المنازل بقرية "النواورة"، التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي للعلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من الأهالي بوجود تسريب من اسطوانة "نيتروجين" في منزل بقرية "النواورة"، وسقوط عدد من الإصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والدفاع المدني إلى المنزل محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، وإصابة كل من: "عطيات محمد سالمان"، 60 سنة، و "ممتاز عبد الله بخيت"، 40 سنة، و"كريمة محمد بخيت"، 48 سنة، و"أحمد عبد الله بخيت"، 42 سنة، و"دينا عبد الله بخيت"، 13 سنة، و"أحمد عبد اللاه بخيت"، 21 سنة، و"أحمد عطية بخيت"، 38 سنة، و"ياسر عطية أحمد عبد اللاه"، 35 سنة، و"محمود أحمد عبد اللاه"، 11 سنة، و"محمد أحمد عبد اللاه"، 7 سنوات، و"رضا سيد إبراهيم"، 8 سنوات، و"إبراهيم أحمد عبد اللاه"، 7 سنوات، و"عبد الله ممتاز أحمد"، 5 سنوات.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى القرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، حيث تقرر احتجازهم تحت الملاحظة الطبية، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.