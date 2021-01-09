وفاة اللواء محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين بفيروس كورونا

أعلنت نقابة المهندسين عن وفاة اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة، بيانا، قالت فيه إن اللواء محمود مغاورى، الأمين العام، في ذمة الله، كما نعى المهندس هاني ضاحي، النقيب، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أهم المناصب

وسردت النقابة أهم المناصب التي شغلها الأمين العام السابق، فذكرت أن اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، كما ترأس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.

رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا بالنقابة

كما شغل «مغاوري» عددا من المناصب، وأوكلت إليه بعض المهام داخل نقابة المهندسين، ففي أبريل الماضي أعلنت النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، تشكيل لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة اللواء محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

وبحسب إعلان النقابة حينه، فإن اللجنة كلفت برصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لأي من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى النقابات الفرعية كافة بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.

واختير اللواء محمود مغاوري، في يوليو الماضي، أمينا عاما للنقابة في الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المهندسين، لتشكيل هيئة المكتب واللجان.

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قد تعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ إذ أصيب به في يونيو الماضي، كما أصيب بالفيروس مؤخرا المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة السابق، عضو المجلس الحالي، وتعافي منه أيضا.