المهندسين: تأسيس شركة للاستثمار ورفع دعم مصابي كورونا إلى 30 ألف جنيه

قرر مجلس نقابة المهندسين الموافقة على إصدار تفويض للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لتأسيس شركة المهندس للاستثمار لإدارة أصول النقابة، لاسيما وأن استثمار هذه الأصول متوقف منذ سنوات طويلة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الأخير الذي امتد لعدة ساعات، وذلك تفعيلا لقرار المجلس السابق خلال اجتماعه بجلسته رقم 7 في 28 نوفمبر الماضي.

دعم مبادرة حياة كريمة

ووافق مجلس نقابة المهندسين على دعم مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تواصل نقابة المهندسين مع المكاتب الاستشارية للمعاونة والتطوع في إنهاء متطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لديها.

وقال بيان صادر عن النقابة إن المبادرة، إنها «تسعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين الغير قادرين علي دفع رسوم التصالح علي بعض مخالفات البناء».

وأكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أهمية دور نقابة المهندسين في دعم إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني المنشود طبقاً لما ينص علية قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وقواعد مزاولة المهنة وقانون البناء رقم 119

رفع قيمة دعم مصابي كورونا إلى 30 ألف جنيه

كما وافق المجلس الأعلى على زيادة رفع قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا إلى 30 ألف جنيها تخفيفا للأعباء المادية التي وقعت علي كاهل المهندسين نظير الجائحة التي يمر بها العالم.