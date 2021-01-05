اشتراك العلاج بـ«المهندسين» أون لاين.. وأعضاء: مكلف ويهدر الوقت والمال

طالبت نقابة المهندسين، أعضائها بعدم الحضور إلى مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية في الوقت الحالي واستخدام تقنية الإشتراك في الرعاية الصحية أون لاين، منعا للزحام الذي قد يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما أعرب عدد من المهندسين عن استيائهم من نظام الاشتراك أون لاين، وكتبوا على صفحة النقابة الرسمية على فيس بوك، أنّ التطبيق يحصل 50 جنيها عن كل مشترك، فضلا عن استغراق وقت كبير لإنهاء الخدمة وتسليم الكارنيهات والكوبونات.

كارنيهات 2020 سارية حتى 31 يناير

وكانت نقابة المهندسين أطلقت تطبيقا إليكترونيا بعنوان «نقابتي» للاشتراك أون لاين هذا العام، وأعلنت قبل أيام آخر إحصائية للمشتركين، وبلغ العدد أكثر من 121 ألفا، منهم أكثر من 27 ألف عبر التطبيق.

وأوضحت النقابة في بيان عنها اليوم، أنّه حرصا من نقابة المهندسين على الحفاظ على صحة وسلامة جموع المهندسين والتزاما بالإجراءات الاحترازية في ظل وجود جائحة كورونا، تؤكد النقابة العامة على المهندسين مشتركي الرعاية الصحية، بأنّ الكارنيهات لعام 2020 سارية حتى 31 يناير 2021.

وأوضحت النقابة أنّه جرى التنبيه على الجهات الطبية المشاركة في المشروع باستمرار تقديم الخدمة طبقا لذلك، وأشارت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي بنجاح الاشتراك والسداد عن طريق خدمة الموبايل، مع وجود خدمة كول سنتر للرد على الاستفسارات والمعاونة في ذلك برقم تليفون 0235317300.

إرسال الكارنيهات للمنازل

وتابعت النقابة: «يتم إرسال كارنيهات الرعاية الصحية لعام 2021 للمهندسين المشتركين على عناوينهم المسجلة لدى النقابة والمدونة باستمارات الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية».

وعقّب أحد المهندسين ويدعى عصام عباس، على بيان النقابة المنشور عبر صفحتها بفيس بوك، قائلا إنّ «موقف النقابة وإجراءاتها هذا العام من أسوأ ما يكون في جميع العناصر الخاصة بالمشروع العلاجي».

وسرد مببراته كالآتي:

1. فشل كامل في إجراءات التجديد.

2. تحصيل مبلغ كبير على منظومة الأونلاين (50 جنيها) عن كل مشترك، (دفعت 300 جنيه لـ6 أفراد).

3. تأخير كبير جدا لإنهاء الخدمة وتسليم الكارنيهات والكوبونات.

4. ذهبت للنقابة العامة لأنهي الموضوع لكن فوجئت بالإجراء غير الرشيد بأن أغادر وأنتظر إرسال الكارنيهات والكوبونات بعد 20 يوما على المنزل، في حين أنّ الوقت الذي تم استهلاكه داخل النقابة ضعف الوقت المستهلك في السنوات السابقة، لكن سابقا يتم إنهاء الموضوع تماما خلال ساعتين، أما الآن فحدث ولا حرج.

5. يجب التحقيق في الموضوع بالكامل، وستجدوا أنّكم شققتم على المهندسين وكلفتوهم أكثر مما يطيقون فى الوقت والجهد والمال، فضلا عن إعطائهم خدمة من أسوأ ما يكون، وعليكم دراسة الأمر للتصحيح بأسرع ما يمكن.

6. أتمنى الرد على من يقول إنّ مبلغ الـ50 جنيها المحصلة قد تصل إلى أكثر من ١٠٠ مليون جنيه، وأنّ الشركة التي كلفتموها بتلك الخدمة تعاقدت معكم على مبالغ باهظة ومغالى فيها، أرجو عرض الموضوع بالأرقام كاملة وبمنتهى الشفافية، فهناك من يطعن في مصداقية النقابة بسبب ذلك الأمر.

7. أرسل جزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من يوفر جهد ووقت وأموال المهندسين ونقابتهم.