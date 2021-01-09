الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية والرياح ستكون معتدلة، وليلا سيكون الطقس باردا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

استمرار الشبورة المائية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية الكثيفة ما زالت موجودة على كل المحاور والطرق خصوصا في الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

- بلطيم: العظمى 23 والصغرى 14.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 13.

- سيوة: العظمى 21 والصغرى 10.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الزقازيق: العظمى 23 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 22 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 12.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 10.

- سوهاج: العظمى 26 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 27 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 28 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 28 والصغرى 12.

- الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 9.

- شلاتين: العظمى 29 والصغري 19.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 20.