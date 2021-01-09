شعراوي يعلن تسليم دفعة من معدات «المخلفات الصلبة» بـ168 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تسليم عدد من المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة لعدد من المحافظات بتكلفة 168 مليون جنيه، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات وذلك في ضوء الخطة القومية لتطوير المنظومة والتي يتابعها رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف شعراوي، في بيان، أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من (وزارة البيئة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية – الهيئة العربية للتصنيع – ممثلوا المحافظات) سلمت معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بني سويف، والمحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتي تتكون من (6 رؤوس جرارات مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء)، بتكلفة 37 مليون جنيه.

وأوضح شعراوي أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بني سويف والتي تضم (رؤوس جرارات مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 17 مليون جنيه، لافتاً إلى تسليم محطتي وسيطتين متحركتين بحي ثاني وثالث بمحافظة الإسماعيلية (3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وقال إنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من (عدد 2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة، خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

ونوه بأن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة سلمت محطتين وسيطتين ثابتتين لمحافظة القاهرة (المقطم – شارع بورسعيد) و4 محطات وسيطة متحركة (3 بمدينة نصر وواحدة بعين شمس) بإجمالى تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذي يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات وكذا تدريب السائقين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل.

وأضاف الوزير أن المحطات التي تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم (9 سيارات رينو سعة 45 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 42 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (4 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 8 حاويات سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتابع شعراوي: كما تضم المحطات للقاهرة أيضاً 3 محطات وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق (عدد 9 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 18 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 27 مليون جنيه، ومحطة وسيطة متحركة بعين شمس (عدد 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقى المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشان، مضيفاً أن تلك المعدات سوف تساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وشدد شعراوي على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.