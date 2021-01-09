9 إجراءات اتخذتها التنمية المحلية لمحاربة مخالفات البناء.. تعرف عليها

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات خلال الفترة الماضية للحد من مخالفات البناء ومنع ظهور أى كيانات عشوائية وإحداث نقلة حضارية فى البناء ومنع التلوث البصرى الذى تحدثه مخالفات البناء على مدار العقود الماضية، ورصد تقرير أعدته الوزارة الخطوات التى اتبعتها التنمية المحلية للحد من مخالفات البناء فى المحافظات وهى كالتالى:

-دراسة أنسب الطرق الواقعية للحد من مخالفات البناء على مستوى الجمهورية

-مراجعة المخالفات التى يحظر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار اليها حاليا

-إعداد المقترحات لمتطلبات الإجراءات القانونية التى تخص التسوية مع المتعثر إزالته منها بعد تحديد قيم غرامات تتولى الدولة تحصيلها على مراحل.

-دراسة رخص البناء التى تم إصدارها خلال السنوات الست الماضية على مستوى المحافظات، والوقوف على آثار قرار منع رخص البناء فى المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى وتداعياته على أراضى البناء

- مراجعة المقترحات التى تم دراستها لتعديل الكود المصرى الحالى لضمان توفير أماكن لانتظار السيارات الإضافية بالطرق العامة أمام المبانى الجديدة.

- إعداد المقترحات لنقل جراجات هيئة النقل العام التى أصبحت تتوسط الكتل السكنية بالمحافظات مثل جسر السويس والجبل الأحمر وسموحة، فى مواقع يتم تحديدها.

-متابعة إجراءات اللجان المشكلة برئاسة نواب المحافظين لمتابعة أعمال البناء للعقارات تحت الإنشاء والتى سبق صدور تراخيص بناء لها لتجنب السماح باستكمال العمل بها قبل التأكد من عدم تأثيرها بالسلب على المنطقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تقليص حجم العقار إذا لزم الأمر.

-تم عرض اشتراطات البناء الجديدة على المحافظين لدراستها وإرسال المقترحات والملاحظات اللازمة بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، دراسة طبيعة كل منطقة ومدى استيعاب الطرق للحركة المرورية وأماكن انتظار السيارات.

- إعداد صياغة للعقد النموذجى الموحد ليتضمن اشتراطات البناء كإجراء يسبق تراخيص البناء ويتضمن العقوبات الحاسمة عند مخالفة مالك الأرض الاشتراطات المحددة.