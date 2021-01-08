التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة في الإسكندرية

تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمحاولة أحد أصحاب الأبراج لبناء عدد من الأدوار المخالفة في البرج الذي يملكه بمنطقة شارع أدمون فريمون بمنطقة سموحة، ونجحت الوزارة في منع استغلال صاحب العقار في البناء دون ترخيص وزيادة الارتفاعات للبرج حيث تم على الفور إزالة المخالفة ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قد تلقت مجموعة من الشكاوى لسكان شارع أدمون فريمون وشارع رقم 1 بسموحة بشروع مالك أحد العقارات بالبناء المخالف وزيادة الارتفاعات للبرج الذى يملكه مستغلاً إجازة أعياد الميلاد، وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوي بالتواصل مع الدكتور أحمد جمال الدين نائب محافظ الأسكندرية حيث توجه أمس مسؤولو الحي إلى موقع الشكوى وتبين أن صاحب العقار يبني الطابق السابع بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة وإزالة ما قام به بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدم الأهالي بالمنطقة الشكر إلى وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية على سرعة التحرك لمنع تلك المخالفات البنائية.