«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا بمناسبة ذكرى رحيل حمادة إمام (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «اليوم ذكرى رحيل الثعلب حمادة إمام».

حمادة إمام وبداية المشوار الكروي في صفوف الفريق الأبيض

وجاء في التقرير، حمادة إمام أسطورة نادي الزمالك وواحد من المواهب الكروية التي لا يمكن أن ينساها عشاق الساحرة المستديرة على اختلاف انتماءاتهم، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف الفريق الأبيض عام 1957 بعد أن شاهده علي شرف مكتشف المواهب في ذلك الوقت وضمه للفريق لموهبته الكبيرة.

نجح في كتابه اسمه بحروف من ذهب

وأضاف التقرير، أنه بعد موسم واحد فقط في صفوف الناشئين انضم إمام لصفوف الفريق الأول وهو في سن الخامسة عشر فقط مستمرا حتى عام 1975 ليصبح محمد يحيى الحرية إمام والمعروف كرويا بـ«حمادة إمام» هو أحد أساطير الكرة المصرية ونادي الزمالك على وجه الخصوص بعد أن نجح في كتابه اسمه بحروف من ذهب وسجلات تاريخ النادي الأبيض سواء لاعبا أو مديرا للكرة وحتى نائبا لرئيس النادي.

أول لاعب تُنشأ رابطة جماهيرية باسمه

وتابع التقرير، أن حمادة إمام هو أول لاعب في مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه ودخل النجم الكبير الكلية الحربية سنة 1963 وتخرج فيها ضابطا ورقي حتى وصل إلى رتبة العميد.

ومن أشهر مباريات حمادة إمام في تاريخه تلك التي لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزي عام 1966 والتي تألق بها ضد كلاً من «بوبي مور، وجيوف هورست، وتريفور بروكنغ وغيرهم» من نجوم المنتخب الإنجليزي في ذلك الوقت ليسجل 3 أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت.

وأشار التقرير، إلى أن حمادة إمام اعتزل سنة 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديرا للكرة في الزمالك وتدرج في العمل الإداري حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية في مجلس اللواء الدهشوري حرب، وبعد اعتزاله اتجه إلى التعليق الكروي ليصبح واحدا من أفضل وأشهر المعلقين في الوطن العربي على مر التاريخ، وفي 9 يناير عام 2016 غادر حمادة إمام عالمنا بعد صراع مع المرض تاركا خلفه ذكريات وإنجازات لا تنسى في القلعة البيضاء.