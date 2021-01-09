محافظ أسيوط: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بحي شرق وغرب ومركز أسيوط، للاطمئنان على سير العمل في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

والتقى «الطيبي» بالعاملين في المراكز، موجها بتقديم التسهيلات كافة للمواطنين، وتذليل العقبات، وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك.

من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والحرص على تقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، للمضي قدما في تشجيع المواطنين والتيسير لهم، وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

في سياق متصل، أكد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم، أنه تم توجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المراكز، حفاظا على صحتهم.

وشدد «سعد» على تقديم التسهيلات كافة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء، بعد سداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، وجارى اعتماد باقي القرارات.

وأشار المحافظ، إلى تقديم التسهيلات كافة للمواطنين لتقديم الطلبات، وسداد جدية التصالح، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية.

وأكد اللواء عصام سعد، استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية، بمختلف مراكز واحياء المحافظة، وتقديم التسهيلات كافة للمواطنين، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا سدد في شهر يناير الجاري.

بينما يُسدد 35% إذا قام به في شهر فبراير، و40% إذا سدد في شهر مارس المقبل، بدلا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسلما للمراكز والأحياء، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت، من أعمال اللجنة المختصة.