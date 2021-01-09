تشييع جثمان خالد فؤاد عقب صلاة الظهر اليوم بالعين السخنة

أعلن عمر فؤاد، نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية ليلة أمس، الجمعة.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على «فيس بوك»، «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ5 كيلو وشكر الله سعيكم».

وتوالت التعليقات من أقاربه وجمهوره، لتقديم واجب العزاء في الراحل المايسترو خالد فؤاد، الذي أثرى الساحة الغنائية وكان له الفضل على عدد كبي من الفنانين خلال فترة مشواره الفني .

وتوفي أمس المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، ولا صحة فيما تردد بشأن وفاته بفيروس كورونا .

كلمات مؤثرة في وداع المايسترو خالد فؤاد

وبكلمات حزينة ودّع المايسترو حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك المايسترو خالد فؤاد قائلاً، «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

وكتب عدد من نجوم الفن نعيًا عبر حسابهم الشخصي منهم الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة: «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها».

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبيرين من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد قالت عنه النجمة أصالة قبل سنوات: «دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه».