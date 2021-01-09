مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

أجرى المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس ياسر كحلة، معاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتفقد مسؤولو «الإسكان» خلال جولتهم، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي - سكن مصر – JANNA - الفيلات).

كما تفقدوا أيضًا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتي تشمل (المركز الطبية – المدارس - الأسواق التجارية)، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية (197 عمارة)، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، بينما بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) أخرى بالمشروع نسبًا متقدمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.

وتابع أنَّه يجرى تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 93 %، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.

ونوه إلى أنَّه يجرى أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا – و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها نحو 53%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل – و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية، من المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مارس المقبل).

وأشار إلى أنَّه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية المعاملات الدولية نحو 45%، وكلية الهندسة والحاسبات، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهي: (مدرستان للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة تنفيذهما 86% - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتمّ الانتهاء من سوقين، وجارٍ الانتهاء من الباقي - مركز صحي)، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة.