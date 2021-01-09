تبدأ من فبراير.. مواعيد تسليم 2280 شقة ضمن «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

«سكن مصر» مشروع سكني، أطلقته وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، داخل عدد من المدن الجديدة، ويضم المشروع طرح عدد من الوحدات السكنية، بأسعار ومساحات مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقي المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وعلى العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9/2/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18/2/202.

ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28/2/2021.

ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9/3/2021.

ووحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18/3/2021.

بينما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28/3/202.

ووحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7/4/2021.

ووحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15/4/2021.

ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20/4/2021.

وتسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28/4/2021.

ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11/5/2021.

ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23/5/2021.

ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2/6/2021، ووحدات العمارة 109 يوم الخميس 3/6/2021.

ووحدات العمارة 110 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة 111 يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 9/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10/6/2021، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15/6/2021.