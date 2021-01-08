اعفيني من شرط الوظيفة وامنحني شقة يا وزير الإسكان

أنا شاب في مقتبل الحياة، متزوج حديثا ولدي ابنة وحيدة، وللأسف لا أعمل في أي وظيفة حكومية، وأقيم مع زوجتي وابنتي في شقة مستأجرة طبقا لقانون الإيجار الجديد، في مركز أبوحمص التابع لمحافظة البحيرة، وكلي أمل أن أحصل على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، تكون في محافظة البحيرة، حيث تسكن أسرتي وأسرة زوجتي، غير أن عدم عملي في وظيفة ثابتة يجعل من الصعب عليّ أن أتقدم للحصول على الشقة، خاصة مع ما تفرضه وزارة الإسكان على المتقدمين من ضرورة تقديم مفردات مرتب، ومقدم للشقة. أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار التكرم بمنحي وحدة سكنية، وإعفائي من شرط الوظيفة.

صابر علي عبدالمنعم