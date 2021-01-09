وزيرة التخطيط لوفد الأمم المتحدة: نتطلع لمزيد من الدعم وقت كورونا

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة جورج جورجي القائم بأعمال مسؤول إدارة الصندوق، ودكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر، وبحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى تطلع الوزارة لاستمرار التعاون مع الصندوق بقيادة جورج جورجي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة تنظيم الأسرة، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها الدكتور بودريوزا خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2016 لتوسيع نطاق عمليات وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تنظيم الأسرة وتمكين الشباب في مصر، متمنية له كل التوفيق في مهمته القادمة في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأفغانستان.

وأكدت السعيد، أهمية الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الصندوق، لافتة إلى ما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والدراسات التي تمت في هذا السياق لتقييم ومقارنة وتحسين إنجازات كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدراسات حول مستويات الإنجاب الحديثة في مصر.

كما أشارت السعيد، إلى أنَّ الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة، ترتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وفي نهاية الاجتماعات، منحت وزيرة التخطيط ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر درع وزارة التخطيط تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون مع الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية.