وزيرة التخطيط لسفير السنغال: نتطلع للتعاون مع صناديق أفريقيا السيادية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلي سي بيي، سفير السنغال الجديد بالقاهرة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط بالسفير السنغالي في مصر، متمنية له التوفيق في فترة عمله بالقاهرة، مؤكّدة عمق العلاقات المصرية السنغالية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، مجالات عمل الوزارة، وأهم الجهات التابعة لها والمشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيرة إلى مركز البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية ودوره في متابعة المشروعات القومية، وتطبيقات منظومة المواليد والوفيات.

كما استعرضت مبادرة «كُن سفيرًا» التي تسعى لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين أوساط الشباب المصري، ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومعهد التخطيط القومي-الذراع البحثي للوزارة- وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات اللازمة لكل القطاعات في الدولة المصرية، مشيرة إلى وحدة الاقتصاد الكلي التي تسهم بشكل كبير في رسم السياسات الاقتصادية.

كما استعرضت السعيد، ملامح رؤية مصر 2030، مؤكّد اتساقها مع الأهداف الأممية واستراتيجية أفريقيا 2063 وحرص مصر على أن تكون رؤيتها متفقة مع أهداف ورؤى القارة الأفريقية.

وتابعت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء الحديث حول أهم المؤشرات التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المنقضي، وتجربة مصر في التعامل مع جائحة كورونا وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي.

كما تناول اللقاء، مجالات عمل صندوق مصر السادي، وأشارت وزيرة التخطيط إلى تطلع الصندوق السيادي المصري للتعاون مع الصندوق السيادي السنغالي وخلق شراكة تتسع لتشمل كل الصناديق السيادية في أفريقيا.

من جهته، قال السفير السنغالي إيلي سي بيي إنَّ السنغال تقدر حجم ما أنجزته الدولة المصرية خلال أزمة كورونا ونجاحها في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، وتفادي آثار الأزمة.

كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في المواجهة على الأرض وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مؤكّدًا عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجالية السنغالية في مصر بفضل ما تقوم به الحكومة من حملات توعية وتوفير للخدمات الصحية.

كما شدد على رغبة بلادة في زيادة التعاون والتبادل التجاري مع مصر بما يتناسب والعلاقات العميقة بين البلدين ووجود فرص متبادلة للاستثمار في السنغال، وخصوصًا بعد الاكتشافات البترولية التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأبدى رغبته في تنظيم زيارة لرجال الأعمال السنغاليين لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار بها، وهو ما رحبت به وزيرة التخطيط، منوهة إلى حرص مصر على استقبالهم في أقرب وقت وإطلاعهم على ما تحقق من مشروعات قومية وما توفره الدولة من فرص استثمارية واعدة في كل المجالات.