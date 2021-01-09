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حملات تفتيشية لشرطة البيئة والمسطحات.. وضبط 35 مخالفة صيد

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الوطن
12:05 م | السبت 09 يناير 2021
شرطة المسطحات المائية

شرطة المسطحات المائية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا محال لبيع الأعلاف دون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

كما ضبط 6 قضايا محلات جزارة بالذبح خارج المجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمّ ضبط 35 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، إلى جانب ضبط 9 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

وجرى ضبط 4 قضايا عدم إرتداء الكمامات الواقية بنطاق المنطقة المركزية.

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