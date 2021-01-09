بدء محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات 

بدأت جلسة محاكمة المتهم أحمد بسام زكى المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، لهتكه عرض 3 قاصرات وسط احترازات كورونا. وبدأت الجلسة، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد 3 أشهر من القبض عليه وخضوعه لتحقيقات مكثفة باشرتها النيابة، واستمعت فيها للمتهم والضحايا.

التهم المنسوبة للمتهم

ونسبت له النيابة العامة ارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم «تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن احرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي».

روايات المجني عليهن

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم، ما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.