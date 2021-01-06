الضحية الثانية لـ أحمد بسام زكي: المتهم لامس مواضع عفتي في السينما

كشفت أوراق قضية التحرش الجنسي المدان فيها طالب الجامعة الأمريكية المفصول أحمد بسام زكي، بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش الجنسي بالفتاتين «ل.ع» و«ر.ع»، وذلك في القضية رقم 887 لسنة 2020، وتبين من أقوال المجني عليها الثانية «ر.ع» التي اتهم «صديقها» باستدراجها إلى السينما في مول تجاري شهير بالقاهرة الجديدة وخلال جلوسهما في السينما تحسس مواضع عفتها، وبعد خروجها من السينما حظرت هاتفه وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد أن تعرفا عليه في صيف عام 2016.

المجني عليها: المتهم أرسل لي صوره العارية على واتساب

وشرحت الضحية تفاصيل التحرش بها في تحقيقات النيابة العامة التي استندلت إليها المحكمة في أسباب حكمها بإدانة المتهم بجريمة التحرش أنها تعرفت على أحمد بسام زكي من خلال تطبيق إنستجرام وتبادلا الرسائل العادية حتى توطدت بينهما العلاقة وبعدها فوجئت بالمتهم يرسل إليها صوره العارية على تطبيق واتساب بعد أن تبادلا أرقام الهواتف وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه فرفضت.

المتهم يهدد الضحية بنشر معلومات مغلوطة بتعدد علاقاتها الجنسية مع الشباب.

وتابعت المجني عليها أن المتهم اتصل بها وأخبرها بالانتحار في حالة الابتعاد عنه وتوسل إليها وطلب منها أن تستمر علاقة صداقتهما خاصة وأنه مصاب بحالة اكتئاب شديدة بسبب وفاة صديقه في حادث تصادم في الساحل الشمالي، لكن المتهم نجح في استدراجها مرة أخرى واستغل وجودها معه في كافيه مول تجاري ونزع عنها ملابسها العلوية ولامس جسدها، وعندما تركته وغادرت هددها بتشويه سمعتها ونشر معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي بتعدد علاقتها الجنسية.

رواية المجني عليها الثانية ثبت للمحكمة صحتها من خلال تحقيقات النيابة وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهم تحرش جنسيًا بعدد من الفتيات وهتك عرضهن وأنه استغل مرض والدة إحدى الفتيات وهي المجني عليها الأولى «ل.ع» وتحرش جسديًا بها وطلب منها إقامة علاقة محرمة وهذا ما فعله مع ضحيته الثانية، وعندما أطمأنت المحكمة أصدرت حكمها بحبسه لمدة 3 سنوات.