عقوبات سوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي: تسبب في حبس أحمد بسام زكي

«إساءة استعمال أجهزة الاتصالات» كان جزء من نص تحقيقات، المتهم أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية، بعد الحكم بحبسه لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية، لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، وذلك بعد أن أثارت القضية الرأي العام وتصدرت وسوم تحمل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بمحاكمته بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات، حيث إنه في أثناء سير التحقيقات كشفت النيابة عن ارتكابه جريمة أخرى عن طريق وسائل الاتصال، بإرسال صورا إباحية لفتاة، وأزعج أخرى باتصالات بغير رضاها.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وينص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

عقوبة ربط التكنولوجيا بمحتوى منافٍ للآداب العامة

كما نص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه».

وكان القضاء، أصدر اليوم حكمه على المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك في واقعة تحرش بفتاتين، في وقت بقيت فيه القضية المتعلقة بهتك عرض 3 فتيات أخريات منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحاكمة المقبلة بتاريخ 9 يناير المقبل.