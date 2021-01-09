حملات مكبرة لتنظيف وتطهير البالوعات استعدادا لسقوط الأمطار ببورسعيد

شنت أحياء بورسعيد، اليوم، حملات مكبرة لتتظيف الشوارع وتطهير البالوعات، تحسبا لسقوط أمطار الأيام المقبلة، وكذلك تهذيب الأشجار في مختلف حدائق المحافظة.

وتابع فوزي الوالي، رئيس حى الزهور، أعمال تفريغ صناديق القمامة بالحي؛ إذ يفرغ المكبس وعمال الحي محتويات الصناديق ورفع المخلفات أسفلها، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي، وتم العمل بالوردية الأولى، مؤكدا تطهير بالوعات الأمطار تحسبا لسقوط أمطار الفترة المقبلة.

كما نظم حي الشرق حملة لأعمال النظافة والتجميل وتهذيب النجيل وقص الحشائش والأشجار بالمسطحات الخضراء بنطاق الحي، وأشرف على الحملة العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق.

وقامت إدارة الحدائق بأعمال النظافة والتجميل وتهذيب النجيل وقص الأشجار بحدائق الحى ورفع مخلفات ناتج تقليم الأشجار على شارع 23 يوليو وصلاح سالم وتشويك وحديات، ورفع المخلفات، كما تم تحميل وتعتيق سيارة الحدائق من أنحاء الحي وفندق بورسعيد، تحت إشراف المهندس عاطف إسماعيل، مدير الحدائق، وعمال وأدوات الحى.

وجاري استكمال الأعمال بالمرور تباعا بالمسطحات والحدائق كافة، بنطاق حي الشرق، وأعلن عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب، أن الحي نظم حملة مكبرة تابعة لإدارة تحسين البيئة لرفع نقاط تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الشوارع وتجريف الرمال من جانب الأرصفة، ورفع مخلفات الردتش وقص الحشائش والنجيل العشوائي من محيط سوق السمك الجديد ومنطقة القنال الداخلي منخفض التكاليف، واستكمال العمل بشارع الصباح.

وأوضح رئيس حى العرب، أن الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتنظيف الشوارع وتجميل الحدائق والاستعداد لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن محمد خلف، سكرتير الحي، أشرف عليها، برفقة أشرف الشبراوي، مدير تحسين البيئة ومجهود عمال ومشرفين وسائقي معدات الحي