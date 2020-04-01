محافظ بورسعيد: عزل 7 عمارات في 7 أحياء مختلفة لحمايتهم

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعد، أن الوضع مطمئن جدًا، وهناك سيطرة تامة، ومتابعة للحالات المخالطة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وقال الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه يجري أرسال أي حالة إيجابية لمستشفى العزل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة بورسعيد، مشددًا على أنهم يتابعوا ظهور الحالات المخالطة، ويعزلوهم في أي مكان، تظهر فيه أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكد الغضبان، أنه جرى عزل 7 عمارات صحيًا، بالتسيق مع مديرية الأمن ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأوضح الغضبان، أن كل عمارة متواجد عندها موظف من الحي، وموظف من وزارة الصحة، من أجل تلبية طلبات المواطنين الموجودين داخل العزل.

وطمأن الغضبان المواطنين، مؤكدا أن هذه إجراءات احترازية، لافتًا إلى أن انتهاء عزل العاملين في أحد المصانع، سينتهى غدًا، ولم تظهر فيهم أي إصابات، نافيًا الشائعات المتداولة حول عزل المحافظة بالكامل.

وأكد الغضبان، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الطبية، مع عائلة شهيد الأطباء الدكتور أحمد اللواح، وجرى الحصول على عينات من زوجته ونجله، من أجل تحليلها.