خطة «التصديري للصناعات الكيماوية» لغزو أفريقيا: اقتحام 18 سوقا

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقي، مشيرًا إلى أنه طبقاً لنظرية «الفرصة التصديرية ‏الضائعة»، أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة الإفريقية، وتحديدًا 18سوقًا ‏أفريقيًا في كينيا، والسودان، وزامبيا، و‏أوغندا، ونيجيريا، وتنزانيا، وأنجولا، والجابون، والسنغال، والكاميرون، و‏جيبوتي، وغينيا ‏الاستوائية، والكونغو الديموقراطية، وجنوب افريقيا، وإثيوبيا، وكوت ديفوار، وغانا، و‏الصومال.‏

وأوضح «أبو المكارم» أن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الإفريقي حوالي 750 ‏مليون دولار عن عام 2020، وأن المستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%.

‏وقال إن أهم الأسواق التي اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه هي السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ‏والجزائر، وتونس، وأثيوبيا، ونيجيريا؛ ما يعكس مدى ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية، والذي خلق ‏تنوعًا للأسواق المستهدفة في قارة أفريقيا.‏‏

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى تحقيق القطاع زيادة إجمالية سنوياً خلال الفترة من 2015 - 2019 بمعدل ‏متوسط 14% سنوياً، لترتفع ما قيمته 3,3 مليار دولار عام 2015 إلى ما قيمته 5,5 مليار دولار عام 2019، ‏مؤكدًا سعي المجلس إلى المحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات الماضية.‏

وأكد خالد أبو المكارم، أن السوق الأفريقي به فرصة كبيرة لنمو العديد من القطاعات خاصة قطاع الصناعات الكيماوية؛ حيث تتنوع منتجاته ‏بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلاً عن المنتجات تامة ‏الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة، والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا، ‏بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق الافريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة ‏الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة ‏افريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.

وأشار «أبو المكارم» إلى تعدد القطاعات التصديرية المدرجة تحت قطاع الصناعات الكيماوية، ولكن من أهم المنتجات التي لها فرص تصديرية ‏حالية نتيجة الظروف الراهنة بجائحة كورونا، منتجات البلاستيك والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية ‏وغير العضوية والمتنوعة، كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

وقال إن المجلس تقدم بمذكرة إلى وزيرة الصناعة والتجارة يطالب فيها بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع، خاصة الدول الحبيسة التي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.