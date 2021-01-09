حملات لرفع كفاءة النظافة والتجميل بأحياء الجيزة

نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، برئاسة شفيق جلال، رئيس الهيئة، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات موسعة بأحياء الهرم والدقي وشمال وجنوب الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور، اليوم السبت، بهدف رفع كفاءة النظافة والحدائق وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين وقص وتهذيب الأشجار.

ففي حي جنوب الجيزة، تم الدفع بعدد 2 فرقة عمال نظافة، ومعهم عدد 2 سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد على مدخل طريق الصعيد، كما تم الدفع بسيارة كنس آلي للعمل على طريق الصعيد، وفق ما جاء في بيان صدر عن ديوان عام المحافظة، اليوم السبت.

كما شملت الحملات في نطاق حي جنوب الجيزة الدفع بفرقة عمال نظافة، ومعهم سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع البحر الأعظم، والدفع بسيارة مكبس، وعمال نظافة لأعمال تفريغ الصناديق بشارع البحر الأعظم، فضلاً عن الدفع بفرقة عمال نظافة، ومعهم سيارة نصف نقل، لأعمال النظافة والتجريد بميدان المنيب بنطاق حي جنوب.

أما في حي الدقي، فتم الدفع بفرقة عمال نظافة، ومعهم سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع وزارة الزراعة، والدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة، وسيارة نصف نقل لأعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع ثروت، وكذلك تم الدفع بفرقة تقليم النخيل ومعهم الأدوات اللازمة، وسيارة نصف نقل لأعمال تقليم النخيل بشارع ثروت.

وفي نطاق حي الهرم، فقد تضمنت الحملات أعمال الحفر لتركيب ماسورة مياه بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، وتم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة، وسيارة محملة بالنباتات والزهور، وتم زراعتها بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، كما تم استكمال العمل في تصميم شعار "تحيا مصر" بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، واستكمال العمل في تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 أمام فندق "موفنبيك بميدان الرماية.

كما نفذت أجهزة هيئة النظافة والتجميل حملات مكبرة لتجميل المناطق أسفل الكباري والجزر الوسطى بشوارع جامعه الدول العربية، وفيصل، والهرم، ومنطقة كورنيش النيل.